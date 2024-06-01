«Ответ» США, Южной Кореи и Японии северокорейцам

США, Южная Корея и Япония договорились о проведении этим летом новых трехсторонних совместных учений. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном в воскресенье Пентагоном по итогам встречи министров обороны трех стран.

Министры обороны США, Южной Кореи и Японии встретились в воскресенье в Сингапуре в кулуарах ежегодного саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Стороны «обязались продолжать укреплять трехстороннее сотрудничество для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове, в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами», отмечается в заявлении.

Три страны также договорились разработать в этом году Рамочную программу трехстороннего сотрудничества в области безопасности.

Стороны договорились провести летом трехсторонние маневры, а также трехсторонние штабные учения для обсуждения региональных проблем в области безопасности. Учения будут называться Freedome Edge. Подробности относительно числа участников учений и техники, которая будет задействована, не приводятся.

Также Южная Корея осудила осуществляемые Пхеньяном запуск воздушных шаров через границу и глушение GPS, назвав их «иррациональными актами провокации».

США и Южная Корея подтвердили, что дадут скоординированный ответ на любые угрозы и провокации со стороны Северной Кореи, подчеркивается в документе.