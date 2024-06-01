Требование Галстаняна: Или с нами, или...

Баграт Галстанян, которого в Армении называют лидер оппозиционного движения «Во имя родины», призвал своих сторонников в понедельник в 10:00 собраться во дворе церкви Святой Крест и двинуться в сторону Следственного комитета Армении.

«Завтра утром в 10:00 собираемся у церкви Святого Креста и двинемся к Следственному комитету. О наших требованиях скажу на месте. Или нам ответят на все вопросы, или мы будем свободны в своих действиях», - сказал архиепископ Баграт.

Галстанян сообщил также, что планируется поездка в города Ванадзор и Варденис, а также в Сюникскую область.

Комментируя разговоры о том, что движение затухает, Галстанян заметил: «Не говорите постоянно о провале движения, приходите, тогда оно не провалится. А если не приходите, не участвуете, то и не беспокойтесь, участники не дадут ему сойти на нет».

Он обратился к общественным организациям, инициативам и политическим силам Армении, призвав их или взять ответственность за движение, или объявить, что они не имеют к нему никакого отношения.