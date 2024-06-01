Вооруженным силам Украины не хватает снарядов на Донбассе, россияне тем временем вошли в село Сокол. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По словам эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке, с апреля в Украину прибыло около 10 тыс. снарядов калибра 155-мм из США, а также 12 тыс. из Германии.

В настоящее время ВСУ сосредотачивают силы в Харьковской области, где им удается успешно контратаковать, но это создает дефицит снарядов на других участках фронта.

Репке прокомментировал видео, где шесть россиян движутся из села Новобахмутовка в Соловьево к западу от Авдеевки. Он обратил внимание, что россияне идут по открытому полю, но их не обстреливают из артиллерии. Только одного из них тяжело ранил украинский дрон-камикадзе. Такую ситуацию аналитик издания считает доказательством дефицита снарядов у ВСУ.

Также издание передает, что россияне наступают на село Сокол, на восточной окраине которого уже идут бои.