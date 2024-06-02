Мошенник Гасанов обещал «устроить» знакомого в таможню

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Гасанов убедил своего друга Рзали Солтанова в том, что у него связи с высокопоставленными чиновниками, и пообещал «устроить» знакомого Солтанова — Азера Исламзаде инспектором в таможню. Под этим предлогом он получил сначала 30 тысяч долларов, затем 15 тысяч манатов.

Через некоторое время он заявил, что вопрос о трудоустройстве затягивается и что он может временно предложить Солтанову должность в отделе маркетинга Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). Но это также оказалось обманом. В общей сложности Гасанов получил от Исламзаде 68 с половиной тысяч манатов.

Хаял Гасанов не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Он не отрицал, что брал деньги у Солтанова, но утверждал, что делал это с другой целью: «Я решил привозить автомобили Toyota Prius из США и попросил Рзали найти мне денег под проценты. Рзали нашел и одолжил мне 40 тысяч манатов под 10 процентов ежемесячно. Но не сказал, откуда эти деньги взялись. Позже я решил купить машину в Баку. А так как поиск машины занял некоторое время, часть денег потратил на свои личные нужды. Вот почему не смог расплатиться». Гасанов рассказал, что до ареста работал на автомойке. Знакомых и родственников в кругу чиновников у него никогда не было.

Потерпевшие все опровергли, сообщив, что обвиняемый намеренно ввел их в заблуждение и достаточно долгое время водил за нос. Особенно возмущался Солтанов, который знал Гасанова с детства.

Хаяла Гасанова приговорили к 5 с половиной годам лишения свободы.