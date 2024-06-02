Украина может сбивать самолеты над Россией «немецкими» Patriot

Немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг, который возглавляет специальный штаб по вопросам Украины в Минобороны Германии, не исключил, что Киев может использовать поставляемые Берлином американские зенитные ракетные системы Patriot над территорией России.

Германия разрешила Украине использовать поставленное оружие для ударов по России 31 мая, вслед за США.

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться и в районе Харькова, и над Россией. Они идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые могут использовать страшные планирующие бомбы», — заявил Кристиан Фройдинг.

«Применять их можно в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы не только будут этого придерживаться, но также будут делать это с большим тактическим мастерством и добьются успеха», — заявил немецкий военный.