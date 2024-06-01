Джейхун Наджафов 00:12

В рамках проходящего в Баку крупнейшего на Южном Кавказе международного игрового фестиваля Gamesummit 2024 состоялся мировой финал акселерационной программы A-Hub, созданной при поддержке Министерства культуры Азербайджана и осуществляемой в рамках сотрудничества Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (IСESCO) и программы New Space Open Innovation. Как передает haqqin.az, в своем видеообращении участников финала в Baku Crystal Hall приветствовал гендиректор IСESCO Салим бин Мухаммад аль-Малик. Выступивший затем заместитель министра культуры Фарид Джафаров рассказал о совместных проектах ведомства с IСESCO.

Автор New Space Open Innovation Лейла Тагизаде рассказала о самом проекте, который реализуется с 2021 года и направлен на поддержку инициатив инновационного развития в странах - членах IСESCO, на привлечение интереса молодежи к предпринимательству, поощрение бизнес-проектов в сфере культуры. В финале приняли участие более 30 инновационных команд из 11 стран мира: Азербайджана, Турции, Туниса, Таджикистана, Турции, Ливии, Сенегала, Сомали, Египта, Мали, Судана. Общий призовой фонд финала - 30 тысяч долларов США. Жюри объявит имена победителей 3 июня в Шуше, где пройдут церемония награждения и форум молодых предпринимателей исламского мира.

Как сообщил haqqin.az принимавший участие в мероприятии советник гендиректора IСESCO по науке и технологиям Мухаммед Шариф, акселерационная программа A-Hub в Баку несет самые широкие перспективы ее участникам. В первую очередь это развитие предпринимательских навыков у молодежи. То, что финал проходит в Баку, - это вклад в привлечение азербайджанской молодежи в сферу бизнеса. В таких проектах молодые предприниматели знакомятся с международным опытом построения и развития бизнеса. Наряду с этим молодежь больше узнает о современных инновативных технологиях. Таким образом, формируется роль молодежи как локомотива национального предпринимательства, сказал он.

Шариф также затронул предстоящую сессию программы A-Hub в Шуше. По его словам, в Шуше участников международного саммита молодых предпринимателей ожидает очень интересная встреча с известными специалистами-экономистами. Он сказал, что бакинский финал акселерационной программы A-Hub является третьим форумом IСESCO в Азербайджане. Данная встреча играет большую роль для стран - участниц организации в плане расширения участия и роли молодежи по самым различным направлениям.