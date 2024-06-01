Видеокадры издевательств россиян над украинскими пленными

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН из-за распространенного в сети видео издевательств над украинскими военнопленными. Об этом сообщили украинские СМИ.

«По сети распространяется видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными. По предварительной информации, это произошло на Харьковском направлении, где сейчас россияне пытаются вести наступательные действия. На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными – не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов», - заявил Лубинец.

Омбудсмен Украины заметил, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение. Он заявил, что этот случай должен быть зафиксирован как очередное доказательство нарушения международного гуманитарного права Россией.