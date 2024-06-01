Польша вводит буферную зону на границе с Беларусью

Польша возвращает буферную зону на границе с Беларусью. Об этом сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, буферная зона будет охватывать 26 мест в Гайновском и одно в Белостокском районах, ее восстановление запланировано на 4 июня. В перечисленных районах будет действовать особый режим, согласно которому к границе нельзя приближаться ближе, чем на 200 м.

Косиняк-Камыш отметил, что восстановление буферной зоны необходимо для «обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников».