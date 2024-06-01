Либерман может стать премьером Израиля?

Политический обозреватель израильского 11-го телеканала Михаэль Шемеш назвал экс-министра обороны и финансов Израиля Авигдора Либермана единственным «правым политиком, который действительно составляет сильную оппозицию» премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

По мнению политобозревателя, круг сторонников Либермана в настоящее время более широк и надежен, чем у других оппонентов Нетаньяху.

«Если Либерман сумеет собрать их всех под свое крыло, у него действительно есть шанс исполнить свою мечту и стать премьер-министром», - цитируют Шемеша израильские СМИ.