Большие планы Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп сократит американский военный контингент в Германии в случае возвращения на пост главы страны. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Экс-президент заметил, что не планирует полный вывод войск США из страны, но признал, что нахождение там американского контингента дает Берлину значительные военные силы.

По его словам, в ответ Германия «нехорошо обходится» с Вашингтоном.

В июне 2020 года Трамп, находясь на посту президента, заявил, что число американских военных в Германии будет сокращено минимум наполовину. Он связал это с тем, что Берлин просрочил свои платежи в НАТО и отдает на военные расходы только 1% от ВВП, в то время как по стандартам альянса должен платить 2%. Тогда Трамп оценил общую численность американского военного контингента в Германии в 50 тыс. человек. В 2021 году на территории Германии находились примерно 34,5 тыс. американских военных. Во время правления президента США Джо Байдена их численность вновь выросла примерно до 50 тыс. человек к 2024 году.