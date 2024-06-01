Венгрия заявила о провале политики Евросоюза по Украине

Европейские политики не признают «неудачи стратегии» по Украине во избежание «ответственности», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По его словам, в Евросоюзе хотели бы избежать ответственности: «Потому что неудача политики Брюсселя в отношении войны в Украине — это не философское утверждение. Это факт».

Сийярто утверждает, что это сказывается на жизни обычных людей. «Европейские политики хотят избежать ответственности. Поэтому они не готовы признать, что нынешняя стратегия потерпела неудачу», — уверяет он.