Армяне пришли в Бучу
Посол Армении в Украине Владимир Карапетян и глава административного района Нор Норк Еревана Тигран Тер-Маргарян привезли в украинский город Буча гуманитарную помощь: лекарства для местных больниц.
«Арменпресс» передает, что во время встречи с местными властями армянская делегация обсудила сотрудничество между Бучанской общиной и районом Нор Норк города Ереван.
Они также почтили память погибших возле инсталляции мемориала 509 убитых мирных бучанцев.
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