В Грузии обещают уладить разногласия с западными партнерами

Лидер правящей партии «Грузинская мечта», экс-премьер Ираклий Гарибашвили, заявил, что «есть вопросы, по которым имеются разногласия» с западными партнерами, но, он уверен, эти разногласия «будут улажены» путем диалога, пишет грузинское издание SOVA.

Гарибашвили отметил, что правящая партия дала гражданам Грузии возможность без виз путешествовать по Европе.

«Это принесла вам «Грузинская мечта», наше правительство. Конечно, у нас может быть ряд разногласий с нашими партнерами, но у нас есть вопросы, по которым мы имеем консенсус. У нас стратегическое партнерство с Америкой и Европой. Однако могут быть некоторые вопросы, по которым мы не можем прийти к согласию, и это требует диалога, обсуждения, бесед и повторения. Мы во всем разберемся», - пообщал экс-премьер Грузии.