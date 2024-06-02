Адем Исмаил Бакуви, политолог и общественный деятель, специально для haqqin.az 08:30

Деятельность азербайджанского президента Ильхама Алиева на международной арене как по отстаиванию территориальной целостности, так и в вопросах генерирования и совершенствования методологии функционирования международных организаций была настолько эффективной, что даже несмотря на состояние войны с Арменией, Азербайджан был единогласно избран председателем Движения неприсоединения на период с 2019 по 2022 годы, а впоследствии 120 государств-членов этой организации, выразив полное доверие компетенции Азербайджана в качестве страны-председателя, продлили этот статус до 2024 года. Уникальная многоплановость мероприятий, проведенных на международной арене, поражает воображение даже опытнейших дипломатов. Впечатляет глубокое понимание ситуации, а также удивительная проницательность, с которыми Ильхам Алиев реагировал на то, как ведущие международные организации мира - Генеральная Ассамблея ООН, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Совет Европы, Европарламент и ОБСЕ, принимая постановления и резолюции, призывавшие к деоккупации азербайджанских земель и выводу армянских войск , не могли при этом преодолеть декларативный характер этих решений, демонстрируя политику двойных стандартов в подходах к урегулированию идентичных этнополитических конфликтов.

Алиевское видение Совбеза ООН Ильхам Алиев практически в одиночку сражался с лидерами мирового сообщества, добиваясь реализации искомой заданной миссии международных организаций. Так, выступая в сентябре 2020 года перед делегатами 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Алиев предельно ясно и аргументированно сформулировал историческую необходимость задействования международных механизмов, способных не декларативно, а в реальности обеспечить выполнение резолюций Совбеза по деоккупации суверенных территорий Азербайджана. В частности, глава азербайджанского государства предложил реформировать Совет Безопасности ООН и включить в его состав постоянных представителей исламских и неприсоединившихся государств. Впервые Ильхам Алиев озвучил эту идею в ходе переговоров с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси, состоявшихся 28 января 2023 года в Баку. «Одно постоянное место (в Совбезе ООН – авт.) должно быть отведено членам Организации исламского сотрудничества, и ОИС должна выдвигать своего кандидата на основе консультаций, - подчеркнул глава государства. - Еще одно место постоянного члена должно быть отведено Движению неприсоединения, и это место должна получить страна, которая в нем председательствует». При этом Ильхам Алиев констатировал, что подобная реформа «была бы справедливой», поскольку имела все шансы сформировать более безопасный и стабильный мир. Несколько раньше, в ноябре 2022 года, Ильхам Алиев в ходе визита в Сербию призвал мировое сообщество задуматься над степенью эффективности деятельности международных организаций.

На примере бесчисленных попыток урегулировать карабахский конфликт, Ильхам Алиев прямо подчеркивал, что ведущие международные организации мира на протяжении многих лет принимали «важные и справедливые решения и резолюции» по поводу ситуации с Арменией и Азербайджаном, что, однако, не помогло найти выход. В этом контексте президентом Азербайджана были выделены четыре резолюции Совбеза, в которых декларировалась необходимость «незамедлительного, безоговорочного и полного вывода армянских вооруженных сил с территорий Азербайджана». Не без горькой иронии Ильхам Алиев подчеркнул, что в некоторых случаях решения Совбеза ООН выполняются за несколько дней, порой даже за несколько часов, но в случае с Азербайджаном их исполнения не удавалось добиться в течение 27 (!!) лет. Анализ ситуации, проделанный президентом Азербайджана, раскрыл основу предлагаемых им реформ. Они заключались в тщательной проработке мировым сообществом предложений реформирования международных организаций, способной повысить коэффициент полезного действия. «В противном случае, - подчеркивал глава государства, - процесс имплементации решений вновь будет подвергаться всевозможным коллизиям, в основном, субъективного характера». Последовательно указывая на деформации в деятельности ООН и других международных организаций, Алиев в течение последних лет неоднократно подчеркивал четкое и своевременное выполнение Азербайджаном в одностороннем порядке решений Совбеза, в то время как Армения их откровенно и цинично игнорировала.

Алиевская «модель неприсоединения» Особого внимания заслуживает деятельность Ильхама Алиева, осуществленная в рамках международного сообщества по борьбе с пандемией COVID-19. Председательствуя в Движении неприсоединения, Азербайджан выдвинул идею проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной вопросам глобальной борьбы с пандемией. В целом же, противостояние Азербайджана как лидера Движения неприсоединения проявлениям «вакцинного национализма» во время пандемии, напористость и инициативность президента Алиева в осуществлении глобальных мер в борьбе с пандемией, а также оказание конкретной финансовой и гуманитарной помощи более чем 80 странам проиллюстрировало приверженность Азербайджана общечеловеческим ценностям. Впрочем, на этом Ильхам Алиев не остановился. В 2021 году на встрече в Белграде он предложил провести саммит государств-членов Движения неприсоединения и совместно выработать на нем позицию в отношении постковидного периода. В частности, Ильхам Алиев предложил поддержать постпандемическое восстановление Африки и малых островных развивающихся государств. По мнению независимых наблюдателей, за годы, в течение которых Азербайджан председательствовал в Движении неприсоединения, был достигнут ощутимый прогресс.

Меридианы деятельности ДН расширились, став глобальной политической силой, имеющей сегодня решающий голос в мире. Под председательством Азербайджана Движение неприсоединения преподало миру урок справедливости, объективного, непредвзятого подхода к решению как глобальных, так и региональных проблем. Причем все это происходило на фоне оказания интенсивной гуманитарной помощи, объектом которой стали 90 стран мира. Более того, азербайджанское Агентство помощи международному развитию реализовало в разных странах проекты по сокращению безработицы, развитию науки, искусства, здравоохранения и по рациональному использованию водных ресурсов, грантовых программ и др. А с 2018 года Азербайджан стал представлять гражданам стран-участниц Движения неприсоединения стипендии с полным финансированием для получения образования в вузах республики. Поддержав институциональное развитие Движения неприсоединения, Азербайджан инициировал также создание Парламентской сети ДН, первое заседание которой состоялось в Баку в июне 2022 года. В условиях, когда в мире свирепствует деформация норм международного права, когда предаются анафеме нормы общественной морали, когда в урегулировании этнополитических, сепаратистских и территориальных проблем господствуют дуализм и двойные стандарты, Азербайджан, даже находясь в состоянии военного конфликта с Арменией, является примером внутреннего согласия, а также позитивной моделью общественно-политической и экономической стабильности.