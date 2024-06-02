Десятки целей для Украины в Крыму

За 27 месяцев ударов по Черноморскому флоту РФ в оккупированном Крыму Украина потопила или серьезно повредила более десятка крупных военных кораблей - целую треть флота.

Как пишет Forbes, обеспокоенные потерями российские военно-морские командиры приказали уцелевшим судам отступить и передислоцироваться в якобы более безопасные порты на юге России. Однако россияне оставили у берегов оккупированного полуострова десятки меньших тральщиков, десантных и патрульных катеров - рабочих лошадок ежедневных операций вокруг Крыма. Теперь ВСУ обратили свое внимание на эти меньшие цели.

Последняя атака была, пожалуй, самой дорогой для того, что осталось от Черноморского флота в Крыму. Рано утром 30 мая морские ударные силы ГУР направили свои беспилотные катера "Магура V5" в бухту Узкая на западе полуострова.

"Российские самолеты пытались перехватить беспилотники, но по крайней мере несколько прошли и достигли бухты. Напуганные российские артиллеристы открыли огонь, без разбора распыляя трассирующие снаряды и не останавливая налет", - пишет издание.

В результате этой атаки два катера КС-701 утонули и еще два были повреждены. Как отмечается, это пятая часть из около 20 КС-701. Примечательно, что в тот же день ВСУ повредили два российских парома, основной миссией которых является перевозка грузов через Керченский пролив в восточный Крым.

Хотя уничтоженные КС-701 не имеют тяжелого вооружения, они все же полезны, поскольку использовались для материально-технического обеспечения и патрулирования акватории вблизи полуострова.

Журналисты описали КС-701 как водные фургоны для доставки грузов с юга России в Крым. Они не перевозят припасы, но доставляют их последние несколько километров до конечного пункта назначения.

"Поэтому в то время как украинские крылатые ракеты и ATACMS подрывают основные линии снабжения в Крым - большие десантные корабли, паромы, мосты и железные дороги - украинские беспилотные катера охотятся на суда доставки. Таким образом, украинские силы сокращают логистику россиян в Крыму с обеих сторон", - заключает издание.