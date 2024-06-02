Мексику впервые возглавит женщина

В Мексике на выборах президента большинство голосов набрала Клаудия Шейнбаум. Страну впервые возглавит женщина. CNN называет это «выдающимся достижением для страны, известной своей патриархальной культурой».

Клаудии Шейнбаум 61 год, она выросла в еврейской семье. В начале 2000-х годов была секретарем по вопросам окружающей среды Мехико в кабинете правительства, которое возглавлял нынешний президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. В 2018 году Шейнбаум была избрана на пост мэра Мехико.

Представительница правящей партии и мэр Мехико Клаудия Шейнбаум набрала по итогам предварительного подсчета более 57,28% голосов. Ближайшая соперница Шейнбаум Ксочитль Гальвес набрала по предварительным данным 30,06% голосов. Следующий за ней кандидат Хорхе Альварес Майнес — 10,3% голосов.