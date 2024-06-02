Француз Николян вернулся на родину

"Мне нужно прийти в себя, улучшить состояние здоровья, поесть, чтобы продолжить борьбу", - заявил он в прямом эфире в соцсети, отметив, что похудел на 19 кг.

Журналист также заявил, что "продолжит борьбу". Он намерен отправиться во вторник в Национальное собрание Франции и "рассказать о происходящем в Армении".

Отметим, что Николяна не пустили в Армению, о чем он сообщил в своем видеообращении, записанном в столичном аэропорту "Звартноц". Журналисту при прохождении паспортного контроля заявили, что ему запрещен въезд в Армению. В знак протеста Николян остался в аэропорту и объявил голодовку.