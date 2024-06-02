В Ереване проходит новая акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщают зарубежные СМИ.

Крупные силы полиции, в том числе и специальные силы (красные береты), сосредоточены у здания Следственного комитета (СК) в Ереване, куда должно направиться шествие оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" во главе с ее лидером архиепископом Багратом Галстаняном. Акцию транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

Как отметил архиепископ в воскресенье вечером в центре Еревана, оппозиция собирается у СК "получить ответы на некоторые вопросы" и "поднять некоторые вопросы".

В пятницу полиция арестовала около трех десятков активистов оппозиции во время потасовки возле здания МИД.

В Армении уже 20 дней проходят массовые акции, цель которых - добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция уже заявила, что ее кандидатом на пост премьер-министра является архиепископ Баграт.