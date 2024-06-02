Первоначальная версия нового mygov удостоена престижной международной награды

С 27 по 31 мая в Женеве прошел Всемирный саммит по информационному обществу (WSIS), имеющий исключительное значение для Азербайджана. Так, первоначальная версия новой платформы mygov Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) была объявлена победителем конкурса WSIS Prizes в седьмой категории — «Применение ИКТ: преимущества во всех аспектах жизни — электронное правительство». Проект был удостоен международной премии WSIS Prizes после онлайн-голосования и соответствующей оценки специальной группы экспертов.

28 мая в Женеве состоялась церемония награждения, в которой принял участие заместитель руководителя İRİA Рашад Халыгов. Поприветствовав участников мероприятия, Р. Халыгов выразил благодарность от имени Агентства за присуждение премии WSIS Prizes первоначальной версии новой платформы mygov, подчеркнув, что проект стал результатом сотрудничества различных государственных структур. Было отмечено, что деятельность платформы mygov в Азербайджане в общей сложности охватывает 6 Целей устойчивого развития ООН (ЦУР 8, 9, 10, 11, 16, 17) и в рамках WSIS Prizes вносит значительный вклад в достижение 9-й цели — «Промышленность, инновации и инфраструктура».

Следует отметить, что проект mygov, реализуемый Агентством инноваций и цифрового развития, стал победителем конкурса WSIS Prizes-2024 среди 1049 заявок по 18 направлениям, включающим 20 проектов из различных стран мира в каждой области и отобранных из 360 представленных проектов-кандидатов.

Это не единственный успех нашей страны в данном конкурсе. Помимо победы проекта mygov в основной номинации, также отмечены достижения других азербайджанских организаций. Проект Государственное облако (Hökumət Buludu), представленный AzInTelecom, стал победителем в номинации «Информационная и коммуникационная инфраструктура», а подсистема Труд и занятость (Əmək və Məşğulluq), представленная Центром цифровых инноваций DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения, удостоена чемпионского титула в номинации «Применение ИКТ: преимущества во всех аспектах жизни — электронная занятость». Достигнутые успехи свидетельствуют о практических результатах межведомственного сотрудничества в направлении цифрового развития в нашей стране.

Всемирный саммит по информационному обществу в этом году был организован в рамках сотрудничества Международного союза электросвязи, ЮНЕСКО, Конференции ООН по торговле и развитию и Программы развития ООН. Цель саммита — расширение сотрудничества на глобальном уровне для формирования информационного общества, создания инклюзивной и ориентированной на граждан цифровой среды, а также продвижение этих направлений посредством обмена опытом и знаниями.