11:15

С 4 по 6 июня столица Азербайджана вновь станет центральной площадкой мировой энергетики. Мероприятие охватывает три знаковых события: Международную Выставку «Нефть и Газ Каспия» Caspian Oil&Gas, Каспийскую Международную Выставку «Энергетика и Зеленая Энергия» Caspian Power и Бакинский Энергетический Форум. Выставки будут организованы в Баку Экспо Центре, а Форум - в Бакинском Конгресс Центре, построенном по экологической концепции.

Ежегодно Бакинская Энергетическая Неделя привлекает лидеров мировой энергетической индустрии, подчеркивая важность Азербайджана на глобальной энергетической карте. Участие президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в церемонии открытия подтверждает высокий статус этого мероприятия. Министерство энергетики Азербайджанской Республики оказывает поддержку мероприятиям, проводимым в рамках Бакинской Энергетической Недели, а Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) выступает в роли главного партнера. Бакинская Энергетическая Неделя, одно из ключевых событий в отрасли, собирает под своими знаменами около 300 компаний из 37 стран. Состав выставки этого года обновился: 15% участников составляют новые компании, большинство из которых – иностранные, проявляющие высокий интерес к зеленой энергетике Азербайджана. 40% выставочной площади занято постоянными участниками – известными компаниями.

Уникальная Платформа для Мировых Энергетических Гигантов Организаторы готовят насыщенную программу, которая будет включать обсуждение актуальных вопросов в области энергетики, инноваций и устойчивого развития. Среди участников будут представители ведущих мировых и отечественных компаний. Это мероприятие, которое собирает лидеров энергетической сферы на единой площадке, также привлекает множество спонсоров, среди которых ведущие мировые и местные компании: ABB, ACWA POWER, ADNOC, AIQ, Ansaldo Energia, AZFEN, Baku Steel Company, bp, Caspian Drilling Company, Caspian Marine Services, GAP Construction, GL, INPEX, KOLIN Construction, Masdar, MOL Group, Nobel Energy, Photomate (Huawei), Saudi Aramco, SEA BREEZE, SLB, TEKFEN, TotalEnergies, Turkiye Petrolleri, Uniper, Ural Steel, Wolters Kluwer (Enablon) и Wood. Компания Boston Consulting Group выступает интеллектуальным партнером, а компания Deloitte & Touche является консалтинговым партнером Бакинского Энергетического Форума. В этом году Бакинская Энергетическая Неделя имеет особое значение, поскольку совпадает с 30-летием подписания «Контракта века» — ключевого события, которое определило нефтяную стратегию Азербайджана. Кроме того, в этом же году исполняется 30 лет со дня основания выставки Caspian Oil&Gas. Инициатива проведения международных выставок в Азербайджане принадлежит Гейдару Алиеву, основателю независимого Азербайджанского государства. В 1994 году он поддержал идею проведения первой специализированной выставки в нефтегазовой отрасли страны. С тех пор Caspian Oil&Gas стала значимым событием для профессионалов в области нефти, газа и энергетики, ежегодно привлекая ведущих специалистов и компании со всего мира.

Признание на Международном Уровне Бакинская Энергетическая Неделя привлекает внимание не только ведущих компаний, но и мировых лидеров. Официальные лица из США, Великобритании и Турции традиционно направляют свои приветственные письма участникам выставки. Поддержка таких влиятельных игроков подчеркивает важность мероприятия на международной арене. В этом году на Baku Energy Week также ожидается участие высокопоставленных гостей: министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, управляющий директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), председатель компании Masdar, президент Cop28 Султан Ахмед аль-Джабер, министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслан Байрактар, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики Венгрии Чаба Лантош, старший советник по многосторонней энергетической дипломатии бюро энергоресурсов Госдепартамента США Гарри Кемиан, генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Кайс, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, директор Главного управления энергетики Европейской комиссии Кристина Лобилло Борреро, генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамель, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (ИРЕНА) Франческо Ла Камера, исполняющий обязанности генерального секретаря Международной Энергетической хартии Ацуко Хироше, генеральный директор Всемирного энергетического конгресса Анджела Уилкинсон, советник по энергетическим вопросам министра нефти Республики Ирак АбдулБаки К. Аль Салаит, государственный секретарь по энергетике в Министерстве экологии, климата и энергетики Республики Словения Тина Серсен, генеральный секретарь Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Абделькрим Ауисси, генеральный секретарь и исполнительный вице-президент bp по добыче и операциям Гордон Биррелл. Солидарность во Имя Зеленого Мира и COP29 В 2024 году Бакинская Энергетическая Неделя приобретает особое значение, совпадая с объявленным президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым «Годом солидарности во имя зеленого мира». Это знаковое событие станет одним из важных тем мероприятий Бакинской Энергетической Недели, подчеркивая приверженность Азербайджана к экологической устойчивости и международному сотрудничеству. Азербайджан зарекомендовал себя как ведущий центр организации международных деловых мероприятий, демонстрируя высочайший уровень проведения конгрессов и выставок. Развитая инфраструктура и богатый опыт позволили стране принять на себя организацию таких престижных событий, как 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата — COP29. Это решение стало ярким свидетельством огромного уважения и доверия со стороны международного сообщества к Азербайджану. Накануне СОР29 в программу Бакинского Энергетического Форума включена специальная сессия «Расширение возможностей Зеленой повестки: Стратегии достижения прогресса Зеленой планеты и СОР29». Для участия приглашены специальные гости из разных стран, чтобы обсудить передовые идеи и стратегии в области зеленой энергетики и устойчивого развития. Статус успешного организатора глобальных мероприятий подчеркивает выдающиеся достижения страны на национальном, региональном и глобальном уровнях. Бакинская Энергетическая Неделя, отражая дух «Года солидарности во имя зеленого мира», станет мощной платформой для обсуждения экологических инициатив, укрепления международного сотрудничества и продвижения устойчивого развития. Важные События в Рамках Недели Одним из ключевых событий станет Бакинский Энергетический Форум, на котором соберутся более 600 представителей отрасли. Форум охватит широкий спектр тем, включая международное сотрудничество, разведку и добычу в Каспийском регионе, энергетическую безопасность и новые технологии. Помимо Азербайджана, в форуме примут участие делегаты из Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Италии, Казахстана, Катара, Китая, Латвии, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, России, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. В этом году в программе форума рекордное количество спикеров — 81. Впервые форум проходит при поддержке ОПЕК, а генеральный секретарь этой организации Хайсам Аль-Кайс направил приветственное письмо участникам, подтверждая высокий уровень доверия ОПЕК к Бакинскому Энергетическому Форуму.