Закон об «иноагентах» в Грузии вступил в силу

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подписал закон об «иноагентах», после чего он вступил в силу. Об этом пишут грузинские СМИ.

«Сегодня я подписал закон «О прозрачности иностранного влияния». Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне», – сказал Папуашвили на брифинге.