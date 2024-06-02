Китай хочет газ по «российской цене»

Китай хочет оплачивать газ, поставляемый через «Силу Сибири-2», по цене, практически аналогичной внутренним ценам на топливо в России, пишет, ссылаясь на собственные источники, Financial Times.

КНР не готова приобретать много топлива: Пекин предполагает, что достаточно будет купить только малую часть от количества газа, на поставку которого рассчитаны мощности газопровода.

Авторы публикации указывают на то, что сделка по строительству газопровода позволила бы «Газпрому» улучшить свое положение, ведь минувший год компания завершила с рекордным убытком в почти 630 млрд рублей. Сейчас китайская сторона покупает российский газ и так дешевле, чем у других поставщиков. Но Пекин ждет еще большего дисконта.

По данным источников Financial Times, именно из-за тупика в переговорах глава «Газпрома» Алексей Миллер не летал вместе с Путиным в Китай в мае этого года.

В статье отмечается, что сделка по «Силе Сибири-2» была одной из трех просьб Путина во время его встречи с Си Цзиньпином. Две другие – активизация китайских банков в России и отказ Пекина от посещения мирной конференции по Украине, которая должна состояться в этом месяце в Женеве.

Китай является одним из крупнейших покупателей российского газа. В 2023 году объем поставок природного газа из России в Китай значительно вырос в основном благодаря экспорту по трубопроводу «Сила Сибири». По данным «Газпрома», экспорт по этому газопроводу составил около 22 млрд кубометров природного газа. Это заметное увеличение по сравнению с предыдущими годами и свидетельствует о растущем спросе Китая на российский газ. К 2025 году объем экспорта по «Силе Сибири» должен достичь 38 миллиардов кубометров в год.