Специалист Минздрава об особенностях иммунной системы

- Как известно, часто при заболеваниях у детей наблюдается высокая температура. Зачастую родители пытаются снизить температуру сразу, не обращаясь к врачу. Айнур ханым, насколько это решение является правильным?

- Центр терморегуляции располагается в отделе головного мозга, который называется гипоталамус. Нормальная температура тела должна составлять 36-37⁰C. Однако в течение дня гипоталамус взаимодействует с рецепторами на коже, и под воздействием холода, жары, стресса и других факторов влияет на терморегуляцию.

Важно понимать, что температура является одним из показателей гомеостаза – постоянства внутренней среды органов и систем, а не специфическим симптомом для диагностики. Высокая температура может быть вызвана инфекционными и неинфекционными факторами. Ее также можно рассматривать как реакцию организма на патогенную микрофлору. В результате воздействия микробов активизируется иммунная система организма и повышается температура. В это время против этих микробов формируются особые типы клеток.

Стоит отметить, что повышенная температура инфекционного происхождения является наиболее распространенной. Большинство заболеваний, таких как острая респираторная вирусная инфекция, пневмония, кишечные инфекции, начинаются с повышения температуры. Порой между температурной реакцией и появлением клинических симптомов основного заболевания может пройти интервал в несколько дней. Например, при кори за 24 часа, при пневмонии – за 6-12 часов, при краснухе – за 4-5 дней и при ветряной оспе за 1-3 дня до болезни появляется высокая температура, лишь затем проявляются другие специфические симптомы.

- Что делать, если у ребенка высокая температура?

- Прежде всего, необходимо оценить общее состояние ребенка, то есть уровень активности, цвет кожи и аппетит, общее состояние. При появлении у ребенка болей в голове, горле, ушах и животе, рвоты более 5 раз в сутки рекомендуется, даже при субфебрильной (37,5⁰С) температуре, обратиться к педиатру.

С другой стороны, если у ребенка в возрасте до 3-х месяцев температура 38,0⁰С и температура не снижается, или если возникают такие состояния, как снижение объема диуреза и бледность кожи, то в таких случаях врачебный контроль является обязательным.

Известно, что существует 2 типа температурной реакции. Если сохраняется баланс между теплопродукцией и теплоотдачей, то возникает «розовая» лихорадка. При данной лихорадке кожа у ребенка розовая, горячая, влажная на ощупь. Общее состояние ребенка удовлетворительное, частота сердечных сокращений и количество дыханий пропорциональны температуре. Этот вид лихорадки не считается опасным для жизни человека.

В случае, если наблюдается повышенная температура с поражением центральной нервной системы, сужаются периферические кровеносные сосуды, а также нарушается баланс между теплопродукцией и теплоотдачей, то это состояние назвается «белая» лихорадка. В это время кожные покровы бледны или с мраморным рисунком, вокруг рта наблюдается синшность (цианоз), холодные конечности. «Белая» лихорадка – очень опасное состояние, при котором срочно нужно вызывать врача.

- Всегда ли температурную реакцию следует считать патологией?

- Терморегуляция у новорожденных несколько отличается. До 2-3 лет происходит формирование не только в системе терморегуляции, но и во всех системах организма. Этот период характеризуется как переходный период. На этом этапе неблагоприятная среда легко может вызвать температурную реакцию. Порой длительное время сохраняется высокая температура даже после окончания инфекционного процесса. У новорожденных, особенно недоношенных, в течение первых 2–3 месяцев может наблюдаться повышенная температура.

При неправильном уходе в результате перегрева тела, потери массы тела и воды также повышается температура. В это время обильное питье поспособствует нормализации температуры организма ребенка.

- В каких случаях и какую температуру необходимо сбивать у ребенка?

- Независимо от показаний термометра, при плохом самочувствии ребенка, наличии у него приобретенных или врожденных хронических заболеваний, если у ребенка до этого были судороги, рекомендуется сбивать температуру. В случае, если ребенок чувствует себя хорошо, у него аппетит нормальный и температура не поднимается выше 38,0⁰ С, то нет необходимости сбивать температуру.

Важно знать, что иммунная система активируется при повышении температуры выше 38°C. Массивная выработка иммунитетом биологически активных веществ в организме начинается при показателе 38,5°C и выше.

- Доктор, также хотелось бы узнать о жаропонижающих препаратах, установленных для каждой возрастной группы…

- Хочу отметить, что для каждой возрастной группы существуют соответствующие лекарственные средства.

Лекарства для детей рассчитываются в зависимости от веса и возраста ребенка. При этом также учитывается течение заболевания и противопоказания. С другой стороны, следует устранить основную причину, влияющую на повышение температуры. В случаях солнечного удара и перегрева тела необходимо вернуть температуру организма до нормальных значений. Если имеются хронические воспалительные участки, необходима процедура их санации. Также рекомендуется консультация стоматолога, оториноларинголога (лор-врач) и хирурга.