Чехия оплатит украинцам дорогу домой

Чехия запустила пилотный проект добровольного возвращения украинцев домой. Так, украинцам в Чехии, желающим вернуться домой, оплатят дорогу, сообщает Radio Prague International.

Помимо оплаты билетов на автобус, беженцев, нуждающихся в медицинской помощи, транспортируют в машинах скорой помощи.

По информации издания, единожды воспользоваться программой смогут до 400 человек.

Согласно официальной статистике, в Чехии проживает около 339 тысяч граждан Украины.