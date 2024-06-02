Чехия оплатит украинцам дорогу домой
Чехия запустила пилотный проект добровольного возвращения украинцев домой. Так, украинцам в Чехии, желающим вернуться домой, оплатят дорогу, сообщает Radio Prague International.
Помимо оплаты билетов на автобус, беженцев, нуждающихся в медицинской помощи, транспортируют в машинах скорой помощи.
По информации издания, единожды воспользоваться программой смогут до 400 человек.
Согласно официальной статистике, в Чехии проживает около 339 тысяч граждан Украины.
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