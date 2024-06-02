У Лаврова сделали «грозное заявление»

Разрешение Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов по целям на территории России может привести к фатальным последствиям. Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить», — сказал Рябков, призвав Вашингтон «максимально серьезно относиться к звучащим из России предостережениям».

Ранее похожие заявления сделал Владимир Путин. «Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах — они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории», — говорил российский лидер.

В конце мая президент США Джо Байден негласно разрешил Украине использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по некоторым целям в России, но только в районе Харьковской области.