ОДКБ обратилась к Армении с вопросом

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассчитывает, что Ереван внесет ясность в перспективы своих отношений со структурой. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ.

"Рассчитываем, что политическое руководство республики внесет ясность в перспективы своих отношений с ОДКБ. Это было бы на пользу всем участникам нашего объединения прежде всего для полноценного планирования будущей совместной деятельности", - сказал он.

При этом генсек отметил, что "за последний год коллеги из Армении существенно сократили свое участие в мероприятиях организации". "Тем не менее основные механизмы взаимодействия функционируют. Республика Армения остается полноправным членом организации, все обязательства в отношении этой страны сохраняются в полном объеме", - подчеркнул Тасмагамбетов.