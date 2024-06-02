Талибы для Казахстана больше не террористы

Казахстан исключил движение «Талибан» из списка террористических организаций с целью развития экономического взаимодействия с Афганистаном. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со спикерами палат парламентов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передают казахстанские СМИ.

«Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором», – приводит слова казахстанского лидера его пресс-служба.

Токаев также подчеркнул, что активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи является «одной из стратегических задач на современном этапе».