У Азербайджана еще одна лицензия на Олимпиаду-2024

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес завоевал лицензию на летние Олимпийские игры-2024. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 92 килограммов, одержал победу на II Всемирном квалификационном олимпийском турнире в Бангкоке.

В 1/4 финала спортсмен состязался с Элькином Адильбеком Уулу из Кыргызстана. Домингес одолел соперника со счетом 5:0 и вышел в полуфинал. Эта победа дала боксеру право на участие в Олимпиаде-2024.

Азербайджан во французской столице представят пять боксеров-мужчин. До Домингеса на парижскую Олимпиаду квалифицировались Ниджат Гусейнов (51 килограмм), Малик Гасанов (63,5 килограмма), Мурад Аллахвердиев (80 килограммов) и Мухаммед Абдуллаев (+92 килограмма).

Соревнования по боксу на Олимпиаде пройдут с 27 июля по 10 августа.