Москва требует отчета по «Северным потокам»
Генпрокуратура России по результатам изучения материалов по подрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра официальный запрос с требованием предоставить результаты расследования. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
По его словам, «несмотря на имеющиеся факты, компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследования обстоятельств финансирования и иного содействия в совершении указанного акта терроризма, а компетентные органы ФРГ уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Российской Федерацией».