Снова закрыт аэропорт Казани: угроза беспилотника новость дополнена
Аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы с 11:29 по местному времени, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Временные ограничения ввели «для обеспечения безопасности».
Рейсы в аэропорт Казани перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково), сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Жители Татарстана сообщают о БПЛА в регионе, пишет телеграм-канал Astra.
В последние месяцы аэропорты Татарстана не раз вводили ограничения на прием и вылет самолетов из-за атак беспилотников.