Аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы с 11:29 по местному времени, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения ввели «для обеспечения безопасности».

Рейсы в аэропорт Казани перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково), сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Жители Татарстана сообщают о БПЛА в регионе, пишет телеграм-канал Astra.

В последние месяцы аэропорты Татарстана не раз вводили ограничения на прием и вылет самолетов из-за атак беспилотников.