Россия следит за ядерной программой США

Россия фиксирует и отслеживает все публичные сигналы, исходящие от администрации США, что связано с ситуацией их ядерных испытаний на полигоне в Неваде, заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Позиция РФ, по словам Рябкова, остается прежней: «Пока Соединенные Штаты не будут проводить натурные ядерные испытания, Россия тоже будет придерживаться этой же политики».

Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при американском Министерстве энергетики утверждает, что нынешний и предшествовавшие ему 33 субкритических эксперимента не нарушают Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.