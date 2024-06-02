Ильхам Алиев утвердил подписанные с Казахстаном документы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил два документа, подписанных между Азербайджаном и Казахстаном.

Глава государства утвердил «Соглашение между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством транспорта Республики Казахстан о взаимном признании квалификационных дипломов членов экипажей морских судов», подписанное 11 марта 2024 года в Баку.

Ильхам Алиев также утвердил подписанный 11 марта 2024 года в Баку «Протокол о внесении изменений в «Соглашение между Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством образования и науки Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере образования» от 3 апреля 2017 года».