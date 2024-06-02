Башкан Гагаузии под следствием

Против башкана Гагаузского автономного территориального образования Молдовы Евгении Гуцул молдавскими властями возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила сама Гуцул.

«Цель этих судебных заседаний - вынести решение, которое нужно правящей Партии действия и солидарности. Они не хотят, чтобы я была главой Гагаузии, и принимают разные меры, чтобы лишить меня мандата. Им не нравится то, что я работаю на благо жителей автономии», - сказала она.

По мнению Гуцул, дело против нее сфабриковано. Башкан выразила надежду, что «судьи будут действовать в рамках закона».