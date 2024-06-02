Премьер Франции о последствиях победы России

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь предупредил о возможности крупнейшей миграционной волны из Восточной Европы в случае победы России в войне. С таким заявлением он выступил в эфире радиостанции Franceinfo.

Политик отметил, что в случае «захвата Украины» в соседних государствах — Польше и странах Балтии — начнется перемещение «убегающего населения».

«Возможно, будет крупнейшая миграционная волна в Европе... Потому что жители соседних с Украиной стран будут думать, что следующими будут они», — отметил он.

Атталь также сказал, что за поражением Киева последуют дестабилизация рынка зерна, рост продовольственной инфляции и резкое увеличение счетов за энергию.