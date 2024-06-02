И Пакистан отказался от саммита по Украине

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Пакистана Мумтаз Захра Балох подтвердила на прошлой неделе, что Пакистан был приглашен на саммит мира. При этом она добавила, что приглашение находится на стадии рассмотрения.

Пакистан может присоединиться к Китаю и Бразилии, которые пропустят саммит мира в Швейцарии, сообщает The Express Tribune.

Однако источники издания сообщили, что Пакистан, скорее всего, пропустит мирный саммит в рамках своих усилий по сохранению «нейтралитета». Они отметили, что поскольку Россию не пригласили на саммит, то, возможно, он не будет полезным. Однако, по их словам, окончательное решение еще не принято.

15 и 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток состоится исторический Глобальный саммит мира, организованный Украиной и Швейцарией. Ожидается, что участие в нем примут лидеры десятков стран мира, которые объединятся, чтобы найти пути достижения устойчивого мира в Украине и за ее пределами. Россия не получила приглашение на этот учредительный саммит. Украинская власть четко дала понять, что присутствие России на этой стадии может помешать конструктивному диалогу и поиску решений.

Сейчас официально известно, что саммит мира пропустят Китай и Бразилия. Они объяснили свой отказ от участия в саммите тем, что на нем будет отсутствовать Россия.