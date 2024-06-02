Позитивное заявление для экономики Турции

Худшее для турецкой экономики осталось позади, она вступает в процесс дезинфляции, заявил глава Минфина республики Мехмет Шимшек, комментируя данные национального института статистики за май.

«Худшее позади! В этом месяце [мае] мы увидели самый высокий уровень годовой инфляции. …Переходный период в борьбе с инфляцией завершен, мы вступаем в процесс дезинфляции», - написал министр в X.

Инфляция в Турции в мае составила 75,45% в годовом исчислении. Как свидетельствуют данные национального института статистики, это максимальный показатель с ноября 2022 года (84,4%).

По словам главы турецкого Минфина, постоянное снижение инфляции в республике начнется в июне: «Годовая инфляция, скорее всего, опустится ниже 50% к концу третьего квартала».

По его прогнозу, годовая инфляция в Турции составит 33,2% через 12 месяцев и 21,3% спустя 24 месяца. «Мы продолжим поддерживать процесс дезинфляции путем укрепления фискальной дисциплины. Достижение ценовой стабильности требует терпения и времени, и мы полны решимости достичь нашей цели», - сказал глава Минфина Турции.