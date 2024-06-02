Продолжается пикет жен и матерей, пришедших к зданию Минобороны России. Собравшиеся требуют встречи с министром обороны Андреем Белоусовым.

«Мы хотим, чтобы новый министр нас услышал, чтобы он с нами встретился и уже начал решать нашу проблему», — приводят слова участниц пикета российские издания.

Как следует из надписей на плакатах, которые держат жены и матери мобилизованных, собравшиеся требуют возвращения домой их мужей и сыновей с войны в Украине.

К женам мобилизованных сразу после начала пикета подошли полицейские, потребовав от собравшихся разойтись и начав проверку документов.

Напомним, что в пятницу, 31 мая, Минюст России объявил движение жен мобилизованных «Путь домой» «иноагентом».