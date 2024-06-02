Зеленскому не удалось убедить Азию

Президент Украины Владимир Зеленский потерпел неудачу в попытке настроить страны Азии на такую же поддержку Украине, какой она пользуется на Западе, во время его поездок в Сингапур и на Филиппины, пишет The Washington Post.

Трудности главы украинского государства в Азии не ограничиваются Китаем. По мнению обозревателя издания, по массе причин план Киева вызвать такое же эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, которое он вызывает в большей части Запада, провалился.

По мнению политологов Сингапура, это связано в том числе с тем, что в азиатских странах не верят риторике Запада, поскольку знают о существовании большой разницы "между тем, что Запад говорит, и тем, что он делает".