В Грузии раскрыли новые детали закона об «иноагентах»

"Если [организации] не подчинятся, предусмотрены финансовые штрафы, после этого произойдет арест имущества. Они не смогут ни функционировать, ни получать средства. Если они правда делают благое дело и у них нет злых умыслов, в чем проблема заполнить декларацию и показать финансы? Но есть подозрение, что поляризация, финансирование революционных сценариев — все это происходило из-за отсутствия прозрачности", - сказал Каладзе журналистам.

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подписал закон "О прозрачности иностранного влияния" вместо президента Саломе Зурабишвили, которая отказалась это делать после того, как депутаты преодолели ее вето. Как пояснил председатель парламента, у Минюста будет 60 дней на то, чтобы подготовить требуемые нормативные акты и открыть электронный портал для организаций. После этого неправительственным организациям и СМИ, подпадающим под действие документа, предписано зарегистрироваться в реестре и опубликовать финансовую декларацию за 2023 год.