Ответ Китая Зеленскому

Китай ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в срыве мирной конференции по Украине в Швейцарии . Об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что позиция Пекина по мирной конференции очень "открытая и прозрачная".

Китай считает, что "все усилия должны быть признаны" в поддержку мира в Украине, и Китай никогда не "разжигал огонь и не разжигал пламя".

Пекин "придает большое значение" отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером.

"Мы верим, что сможем добиться понимания и поддержки всех сторон", - сказала Мао Нин.