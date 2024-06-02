Россия приобретает активы в Нигере

«Росатом» ведет частные переговоры с властями Нигера по поводу приобретения урановых активов, принадлежащих французской Orano SA, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, переговоры касаются подписания разрешений на добычу полезных ископаемых в Нигере.

Источники Bloomberg уточняют, что переговоры находятся на ранней стадии, стороны еще не дошли до заключения каких-либо соглашений и их условий. Количество запрашиваемых «Росатомом» активов также неизвестно.

Orano AS владеет контрольными пакетами акций компаний-операторов открытого рудника Somair, рудника Cominak и проекта Imouraren, реализация которого приостановлена с 2015 года. В ответ на запрос Bloomberg французская компания заявила, что не обладает информацией о каких-либо переговорах между компаниями России и Нигера. В сообщении Orano отмечается, что с июля компания сотрудничает с новыми властями страны. Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн, представители «Росатома», президента Франции и Кремля не ответили на запросы агентства о комментариях.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2022 году на долю Нигера приходилось около 4% мировой добычи урана. В 2023-м Le Monde писала, что Франция надеется на обеспечение Нигером 15% своих потребностей в уране для производства топлива для ядерных ректоров, на долю которых приходится 65% производства электроэнергии в стране.