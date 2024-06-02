Напомним в этой связи, что, находясь у власти, Ахмадинежад фактически бросил вызов верховному лидеру аятолле Али Хаменеи, после чего его заявка на участие в президентских выборах 2021 года была заблокирована властями.

Как сообщалось, свою кандидатуру выдвинул и зарегистрировал бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, занимавший этот пост два четырехлетних срока с 2005 по 2013 год.

Haqqin . az подробно освещает предвыборную гонку в Иране. После крушения вертолета, в котором погибли президент Ирана Ибрагим Раиси и сопровождавшие его официальные лица, в стране были назначены досрочные выборы, которые пройдут 28 июня.

Ахмадинежад и в дальнейшем продолжал критиковать руководство ИРИ за обострение напряженности с Западом из-за ядерной программы и поддержки повстанцев-хуситов в Йемене, за сближение с Россией из-за войны в Украине, а также из-за широкомасштабных мер властей Ирана по подавлению инакомыслия в своей стране.

Выступая перед журналистами после объявления своей кандидатуры, Махмуд Ахмадинежад пообещал конструктивное сотрудничество Ирана и налаживание экономических отношений со всем миром, а также заявил, что если народ его изберет, то его первой и главной целью будет ликвидация проблемы бедности в стране.

По словам экс-президента ИРИ, все проблемы Ирана решаемы, если ставить во главу угла мнение народа и конструктивно взаимодействовать с окружающим миром.

«Иранский народ хочет видеть меня президентом, и я стремлюсь на эту должность по просьбе народа, - подчеркнул Ахмадинежад. - Да здравствует весна, да здравствует Иран!»

Отметим, что пятидневный период регистрации в Иране завершится завтра (во вторник). После чего в течение десяти дней Совет стражей Конституции ИРИ объявит окончательный список кандидатов в президенты. В котором, как полагают многие иранские аналитики, вновь не будет имени Махмуда Ахмадинежада, кандидатура которого вызывает у сторонников жесткой линии резкую поляризацию.

Иранская политическая элита хорошо помнит, что переизбрание Ахмадинежада в 2009 году вызвало волну массовых протестов и широкомасштабных репрессий, в ходе которых тысячи людей были задержаны, а сотни убиты и ранены.

В то же время элита не может отрицать тот факт, что благодаря популистским лозунгам и нескольким программам жилищного строительства Ахмадинежад популярен среди бедных слоев населения. Мало того, покинув в 2013 году президентское кресло, этот политик значительно расширил свое влияние, умело используя работу в социальных сетях и выступая в роли этакого «иранского Навального» как непримиримый борец с коррупцией в правительстве ИРИ. Хотя в годы президентства самого Ахмадинежада его администрации были предъявлены обвинения в коррупции, а двух его вице-президентов даже посадили в тюрьму.

Не случайно Али Хаменеи предупредил Ахмадинежада в 2017 году, что его повторное участие в выборах «нанесет вред Ирану» и создаст «поляризованную ситуацию».