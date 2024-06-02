Ереван хочет как можно скорее заключить мир с Баку
Подписание мирного договора с Азербайджаном создаст еще более серьезные гарантии мира для Армении и региона в целом, заявил глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян.
По его словам, которые приводят армянские СМИ, Ереван делает все, чтобы мирный договор с Азербайджаном был подписан как можно скорее.
Документ при этом должен непременно учитывать интересы армянской стороны, отметил Арутюнян.
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