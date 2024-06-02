Нетаньяху: Можем остановить боевые действия на 42 дня

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова временно прекратить проведение военной операции в секторе Газа, чтобы способствовать освобождению заложников, находящихся в анклаве. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого цитирует газета Israel Hayom.

«Я не буду готов остановить войну. Несмотря на слова президента Байдена, пока не согласовано, сколько заложников будет освобождено на первом этапе. В сделке еще много деталей, и война не закончится без достижения всех целей. Мы не откажемся от абсолютной победы. Мы можем остановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников, но мы не можем остановить войну. Иран и все наши враги смотрят на нас, они хотят увидеть, сдадимся ли мы», - заявил премьер-министр Израиля в комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности.