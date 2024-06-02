Я собираюсь встретиться с очень важным человеком. Об этом во дворе церкви «Сурб Анна» 3 июня заявил лидер движения «Во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян.

Архиепископ сообщил, что 4 июня в 10:30 будет во дворе церкви «Сурб Анна». «Я не скажу, с кем встречусь, потому что вчера сказал, и мы видели, как окружили здание Следственного комитета Армении. Наших полицейских жалко, они не могут отдохнуть», – добавил он.

Архиепископ сообщил, что в ближайшее время собирается в Варденис и Сюник. «Кроме того, в пятницу нас ждет большой сюрприз, мы вместе кое-куда отправимся. Об остальных действиях расскажу после митинга 9 июня. Процессы продолжатся – до достижения главной цели», – сказал Галстанян.