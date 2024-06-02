Галстанян пообещал сюрприз обновлено 21:09
Я собираюсь встретиться с очень важным человеком. Об этом во дворе церкви «Сурб Анна» 3 июня заявил лидер движения «Во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян.
Архиепископ сообщил, что 4 июня в 10:30 будет во дворе церкви «Сурб Анна». «Я не скажу, с кем встречусь, потому что вчера сказал, и мы видели, как окружили здание Следственного комитета Армении. Наших полицейских жалко, они не могут отдохнуть», – добавил он.
Архиепископ сообщил, что в ближайшее время собирается в Варденис и Сюник. «Кроме того, в пятницу нас ждет большой сюрприз, мы вместе кое-куда отправимся. Об остальных действиях расскажу после митинга 9 июня. Процессы продолжатся – до достижения главной цели», – сказал Галстанян.
*** 17:17
Задержанные в пятницу во время столкновения с полицией у здания МИД Армении участники движения «Во имя Родины», лидером которого является Баграт Галстанян, освобождены. Об этом сообщают армянские СМИ.
Во время потасовки между протестующими и полицейскими были задержаны на 72 часа 27 человек. По истечении срока им не были предъявлены обвинения, и они вышли на свободу.
Напомним, что в Армении уже 20 дней проходят массовые акции, цель которых - добиться отставки премьер-министра Никола Пашиняна.