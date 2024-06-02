В честь выполнения первого рейса авиакомпании в Бухаресте была проведена торжественная церемония. На мероприятии присутствовали посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов, посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре, министр экономики, предпринимательства и туризма Румынии Штефан-Раду Опря, гендиректор Главного управления туризма Министерства экономики, предпринимательства и туризма Иоана Подосу, руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кенан Гасымов, заместитель председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Джаваншир Байрамов, руководитель департамента продаж и сотрудничества AZAL Чингиз Мурсалов и представитель департамента продаж и сотрудничества по европейскому региону авиакомпании Кямран Гаджар, а также другие официальные лица.

В своих выступлениях участники подчеркнули значимость запуска прямого рейса Баку-Бухарест-Баку для укрепления связей между Азербайджаном и Румынией, а также для стимулирования взаимного туристического обмена. Азербайджан предпринимает масштабные меры для продвижения страны как туристического направления, что включает развитие туризма на государственном уровне.

Было отмечено, что запуск прямых рейсов сделает Азербайджан более доступным для румынских туристов и это благоприятно скажется на туристическом потоке между двумя странами. Развитие туристических связей будет способствовать укреплению дружеских отношений между народами двух стран.

Полеты по маршруту Баку - Бухарест - Баку будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Ознакомиться с расписанием рейсов и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az или через мобильное приложение AZAL.