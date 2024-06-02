Сегодня самолет израильских военно-воздушных сил нанес удар по цели около города Тир в южном Ливане, ликвидировав одного из командиров «Хезболлы» Али Хусейна Сабару. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Сабара был ответственным за развитие систем ПВО «Хезболлы». Судя по опубликованному видео, Сабара был уничтожен, когда ехал в автомобиле.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал военную инфраструктуру «Хезболлы», в том числе несколько зданий в деревне Аль-Катрини на юге Ливана. Эти здания использовались силами ПВО «Хезболлы».