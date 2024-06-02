Крупные грузинские НПО: «Российскому закону» подчиняться не будем

Представители наиболее крупных грузинских неправительственных организаций заявляют, что не будут подчиняться принятому закону "О прозрачности иностранного влияния" и продолжат борьбу за защиту прав человека и европейскую интеграцию. Об этом пишут грузинские СМИ.

"Представители властей мерят других своей меркой - мы работаем не ради зарплаты и реализации проектов, мы работаем для грузинского народа, для этой страны, и мы хотим, чтобы Грузия стала членом Евросоюза. Мы не боимся угроз и даже арестов, мы не прекратим свою деятельность, и, конечно, сыграем свою роль на предстоящих парламентских выборах. Мы не будем подчиняться этому российскому закону", - сказала журналистам исполнительный директор неправительственной организации "Международная прозрачность - Грузия" Эка Гигаури.

Директор НПО "Правосудие и демократия" Гурам Имнадзе сказал, что пока закон "О прозрачности иностранного влияния", который он называет "российским", не предусматривает уголовного преследования неправительственных организаций, но в закон "могут быть внесены изменения".

Имнадзе сказал, что неправительственные организации готовят иск в Конституционный суд Грузии с просьбой приостановить действие закона "О прозрачности иностранного влияния", так как он "дискриминационный".

Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам, что неправительственные организации, отказывающиеся от регистрации в реестре Минюста, будут оштрафованы, а затем их счета будут арестованы.

"Закон о прозрачности иностранного влияния" был принят парламентом 14 мая. Президент Саломе Зурабишвили наложила на закон вето 18 мая. Парламент 28 мая преодолел вето президента. Председатель парламента Шалва Папушвили 3 июня подписал закон, закон вступил в силу. Неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% своих доходов из-за рубежа, обязаны в течение 60 дней представить в Министерство юстиции Грузии финансовые декларации, если этого не будет сделано, на НПО и СМИ будут наложены штрафы.