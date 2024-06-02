Директор Федерации баскетбола о травме Дины Ульяновой, подготовке к Олимпиаде и новом сезоне

Травма баскетболистки сборной Азербайджана 3x3 Дины Ульяновой, полученная ею во время этапа Женской серии FIBA в Габале, к счастью, оказалась не очень серьезной. Она не должна ей помешать выступить на Олимпиаде в Париже.

Об этом в беседе с журналистами сообщил исполнительный директор Федерации баскетбола Азербайджана Анар Рзазаде.

«К счастью, перелома нет. До Олимпиады еще есть время, верим, что Дина восстановится, - заявил Анар Рзазаде. - После Габалы команда отправится в Косово на отборочные игры Кубка Европы. Потом будут этапы Женской серии FIBA, а затем уже Олимпиада.

Второй год мы проводим этапы Женской серии. В прошлом году были Астара, Шуша и Баку, в этом – Габала, а дальше будут Губа и Баку. У нас контракт с FIBA на три года. Возможно, потом продлим.

Когда выбираем регион для проведения этапов, в первую очередь рассматриваем инфраструктуру. В ряде регионов нет отелей для размещения команд. В Габале с этим проблем нет.

Когда мы заключали это соглашение, нашей главной целью было улучшение рейтинга наших баскетболисток и завоевание путевки на Олимпиаду в Париж. И, как вы знаете, сборная Азербайджана добыла лицензию на Игры».