Директор Федерации баскетбола о травме Дины Ульяновой, подготовке к Олимпиаде и новом сезоне
Травма баскетболистки сборной Азербайджана 3x3 Дины Ульяновой, полученная ею во время этапа Женской серии FIBA в Габале, к счастью, оказалась не очень серьезной. Она не должна ей помешать выступить на Олимпиаде в Париже.
Об этом в беседе с журналистами сообщил исполнительный директор Федерации баскетбола Азербайджана Анар Рзазаде.
«К счастью, перелома нет. До Олимпиады еще есть время, верим, что Дина восстановится, - заявил Анар Рзазаде. - После Габалы команда отправится в Косово на отборочные игры Кубка Европы. Потом будут этапы Женской серии FIBA, а затем уже Олимпиада.
Второй год мы проводим этапы Женской серии. В прошлом году были Астара, Шуша и Баку, в этом – Габала, а дальше будут Губа и Баку. У нас контракт с FIBA на три года. Возможно, потом продлим.
Когда выбираем регион для проведения этапов, в первую очередь рассматриваем инфраструктуру. В ряде регионов нет отелей для размещения команд. В Габале с этим проблем нет.
Когда мы заключали это соглашение, нашей главной целью было улучшение рейтинга наших баскетболисток и завоевание путевки на Олимпиаду в Париж. И, как вы знаете, сборная Азербайджана добыла лицензию на Игры».
Говоря о следующем сезоне в ABL– мужской Баскетбольной лиге Азербайджана, Рзазаде подтвердил вероятность того, что количество команд может быть увеличено с 10 до 12.
«Хотим, чтобы команд в чемпионате было больше. Есть вероятность, что число участников возрастет с 10 до 12. Но какие это будут команды – пока неизвестно. 5 июня будет собрание в Федерации с участием руководства клубов и тренеров. Там будет обсуждаться количество команд, лимит на легионеров, возможное создание Первой лиги…
В новом сезоне хотим, чтобы в Баку игры проводились не только в «Серхедчи», но и в еще одном зале. Это – либо Бакинский дворец спорта или Спорткомплекс МЧС в Говсане».