Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов прокомментировал арест своего брата - экс-руководителя управления федеральной почтовой связи в республике Магомед-Башира Калиматова по делу об особо крупном мошенничестве и напомнил, что "перед законом все равны". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Хочу внести ясность в ситуацию вокруг моей семьи, чтобы избежать разных толкований. Действительно, мой брат задержан. Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали: в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа. То есть должно быть четкое понимание - закон для всех одинаков", - написал Калиматов.

Он также отметил, что в рамках расследования проводится проверка, и по ее итогам будет вынесено решение суда.

В конце мая Мещанский суд отправил под стражу Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее он руководил управлением федеральной почтовой связи в Ингушетии. Дело связано с хищениями в Пенсионном фонде Республики Ингушетия, где из бюджета было похищено не менее 2 млрд рублей.